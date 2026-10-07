Ucasal presenta un concierto especial de música sinfónica española

La presentación se realizará en homenaje al 80.º aniversario de la muerte de Manuel de Falla en Argentina, uno de los máximos referentes de la música española del siglo XX y tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a las 21:00 hs, en el Hotel Alejandro I, Balcarce 252 de la ciudad de Salta, con entrada libre y gratuita.

El programa propone un recorrido por distintas expresiones de la música española, con obras vinculadas tanto al repertorio sinfónico como al universo de la zarzuela y la música escénica. La propuesta permitirá apreciar la riqueza y diversidad de la tradición musical española a través de compositores de distintas generaciones, evocando asimismo la figura y el legado de Manuel de Falla, cuyo fallecimiento en Argentina se conmemora este año al cumplirse 80 años.

Programa



El bateo (preludio) Federico Chueca



Bohemios (Intermedio) Amadeo Vives



La Verbena de la Paloma (suite) Tomás Bretón



Goyescas (intermedio) Enrique Granados



Katiuska (marcha) Pablo Sorozábal



La leyenda del beso (intermedio) Soutullo y Vert



Homenaje À Claude Debussy Manuel de Falla



El Molinero (El sombrero de tres picos) Manuel de Falla



Danza del fuego (El amor brujo) Manuel de Falla



Cant dels Ocels Pau Casals



El jardín de las delicias Ernesto Monsalve





Bis:



El baile de Luis Alonso (intermedio) Gerónimo Giménez