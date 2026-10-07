Ucasal presenta un concierto especial de música sinfónica española
El último concierto de la Orquesta Sinfónica UCASAL estará dedicado a la Música Sinfónica Española y tendrá la participación especial del maestro español Ernesto Monsalve como director invitado. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.
Salta Hoy
07 / 10 / 2026
La presentación se realizará en homenaje al 80.º aniversario de la muerte de Manuel de Falla en Argentina, uno de los máximos referentes de la música española del siglo XX y tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a las 21:00 hs, en el Hotel Alejandro I, Balcarce 252 de la ciudad de Salta, con entrada libre y gratuita.
El programa propone un recorrido por distintas expresiones de la música española, con obras vinculadas tanto al repertorio sinfónico como al universo de la zarzuela y la música escénica. La propuesta permitirá apreciar la riqueza y diversidad de la tradición musical española a través de compositores de distintas generaciones, evocando asimismo la figura y el legado de Manuel de Falla, cuyo fallecimiento en Argentina se conmemora este año al cumplirse 80 años.
Programa
El bateo (preludio) Federico Chueca
Bohemios (Intermedio) Amadeo Vives
La Verbena de la Paloma (suite) Tomás Bretón
Goyescas (intermedio) Enrique Granados
Katiuska (marcha) Pablo Sorozábal
La leyenda del beso (intermedio) Soutullo y Vert
Homenaje À Claude Debussy Manuel de Falla
El Molinero (El sombrero de tres picos) Manuel de Falla
Danza del fuego (El amor brujo) Manuel de Falla
Cant dels Ocels Pau Casals
El jardín de las delicias Ernesto Monsalve
Bis:
El baile de Luis Alonso (intermedio) Gerónimo Giménez