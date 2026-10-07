Alumnos salteños representan a la provincia en la Feria Nacional de Ciencias en San Luis

La delegación salteña se encuentra en la provincia de San Luis participando y representando a la Provincia, de la Instancia Nacional de la Feria de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología 2026 (Fase 1 y 2 - Eje Matemática). Reúne a estudiantes y docentes representantes de todo el país del 6 al 9 de octubre.

La comitiva salteña surge de una intensa e inspiradora fase provincial en la que participaron 71 proyectos. Seis trabajos provenientes de Cafayate, Capital, Tartagal, La Merced y Nazareno lograron su pase al certamen nacional y representan a Salta en esta instancia, abarcando todos los niveles del sistema educativo.

Exponer en la Feria Nacional representa la culminación de un proceso pedagógico transformador. Más allá de una instancia evaluativa, este escenario federal se constituye como un espacio único para compartir el trabajo ferial con comunidades de todo el país, promoviendo el debate, el intercambio de experiencias, el diálogo de saberes y el enriquecimiento cultural entre estudiantes y docentes de casi todas las jurisdicciones argentinas.

Los proyectos que representan a Salta en San Luis

• Semillas Matemáticas (Escuela de Educación Especial N° 7.054 "Virgen del Rosario" – Cafayate): una propuesta humana e inclusiva desarrollada bajo la metodología STEAM. Parte de la premisa de que las nociones matemáticas básicas (ubicación, cantidad, tamaño y tiempo) constituyen un pilar para que niños con necesidades educativas especiales logren valerse por sí mismos en sus tareas cotidianas. El trabajo se realizó con las «cajas TEACCH», una herramienta estructurada orientada a estudiantes con condición del espectro autista (TEA) que estimula la concentración, la estimulación neurocognitiva y una creciente autonomía personal.

• El Mundial y las Matemáticas: números que unen al mundo (Escuela N° 4050 "Clara Saravia Linares de Arias" – Salta Capital): Los alumnos transforman el contexto del Mundial 2026 en un laboratorio matemático. A través del enfoque STEAM, el trabajo conecta la recolección de datos, estadísticas, promedios, porcentajes y cálculo de probabilidades con el análisis de gráficos e infografías deportivas. La presentación incluye un stand altamente interactivo donde los visitantes pueden explorar encuestas, resolución de problemas en tiempo real y la traslación de estos conceptos a la organización efectiva de un torneo escolar y comunitario.

• Policuadrados (Escuela N° 4096 "Cnel. Vicente de Uriburu" – Tartagal. Estudiantes de 6° grado proponen una aventura geométrica articulada con el área de Lengua. El proyecto lleva la matemática abstracta a las manos mediante la manipulación concreta para demostrar el clásico teorema de Wallace-Bolyai-Gerwein sobre disección de polígonos de igual área. Los alumnos despliegan una muestra de puzzles y desafíos tridimensionales interactivos, demostrando cómo el aprendizaje manipulativo despierta la curiosidad, potencia el razonamiento espacial y entrena el pensamiento estratégico.

• ECUex (Complejo Educativo N° 8.221 "Valle de Lerma" – La Merced): Frente a las habituales complejidades del cálculo financiero cotidiano, este grupo de estudiantes de educación secundaria diseñó una solución tecnológica de alto impacto real. Aplicando ecuaciones exponenciales y logaritmos, desarrollaron una calculadora digital en Microsoft Excel integrada en un sitio web propio. La delegación presenta el funcionamiento de este simulador financiero interactivo, capaz de automatizar el cálculo de interés compuesto y comparar rendimientos de billeteras virtuales en Argentina para fomentar una toma de decisiones económicas informada y consciente.

• Contexto que cuenta, matemática que explica (Instituto de Educación Superior N° 6.056 – Nazareno): Futuros docentes de la modalidad Intercultural Bilingüe de Nazareno presentan una investigación que vincula estrechamente la enseñanza formal de la proporcionalidad con los saberes ancestrales de la siembra del maíz y la papa andina. La propuesta incluye la exhibición de un artefacto didáctico no convencional —una balanza adaptada que vincula semillas y dimensiones del terreno— junto a una revista pedagógico-científica y planificaciones aplicadas en escuelas secundarias rurales, rescatando la identidad cultural como motor de aprendizaje significativo.

• Una tierra que te enCanta (Instituto de Educación Superior N° 6009 – Cafayate): Nacido como respuesta a la necesidad de sumar material educativo contextualizado en los Valles Calchaquíes, este proyecto de investigación-acción transforma a los residentes docentes en creadores de contenidos locales. La muestra expone un valioso banco de recursos pedagógicos inéditos construidos bajo Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que integran circuitos de robótica educativa, recorridos de historia oral, producción audiovisual y recursos interactivos mediante códigos QR.

Calendario Nacional de la Feria de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología 2026

La cita en San Luis abre el calendario de encuentros nacionales de este año, que se despliega durante octubre y noviembre en tres sedes federales:

Sede San Luis (6 al 9 de octubre): Eje Matemático (Fase 1 y 2).

Sede Jujuy: Eje Arte.

Sede Córdoba: Eje Ciencias.

La Coordinación de Ciencia y Tecnología reconoce el compromiso de estudiantes, docentes y equipos directivos que llevan el espíritu de innovación y creatividad salteña al plano nacional.