«La Muni en tu Barrio» acerca servicios, trámites y asesoramiento a vecinos de zona Este

La Municipalidad de Salta realizará este sábado 10, una nueva jornada de “La Muni en tu Barrio”, una iniciativa que busca acercar la atención y los servicios a los vecinos de distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso a trámites, asesoramiento y prestaciones sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

La actividad se desarrollará de 9 a 13, en la Escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en calle Cuba 969, en barrio El Milagro.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas y acceder a servicios vinculados a salud y bienestar, entre ellos:

– Médicos y vacunación.

– Ginecología.

– Odontología.

– Nutrición.

– Hemoterapia.

– Atención veterinaria.

También habrá espacios de Asesoramiento y Empleo, con diferentes profesionales:

– Abogados, con asesoramiento previsional, defensa del consumidor y familia.

– Contadores.

– Armado de CV.

– Simulador de entrevista laboral.

– Armado de notas.

– Cooperativas de trabajo.

A su vez, se podrán realizar diferentes trámites y consultas de servicios, entre ellos:

– Licencias de conducir.

– Registro Civil.

– Habilitaciones comerciales.

– Tribunal de Faltas.

– IPV.

– SAETA.

– Aguas del Norte.

– Ente Regulador.

– Discapacidad.

– Peluqueros.

La jornada contará además con un espacio de Atención y Acompañamiento, con la presencia de la Oficina de Violencia de Género.

De esta manera, “La Muni en tu Barrio” concentra distintas áreas y servicios en un solo lugar, con el objetivo de facilitar las gestiones de los vecinos y fortalecer la presencia municipal en los barrios.