«La Muni en tu Barrio» acerca servicios, trámites y asesoramiento a vecinos de zona Este
La jornada se realizará este sábado 10, de 9 a 13, en la Escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en Cuba 969, en barrio El Milagro. Los vecinos podrán acceder a atención de distintas áreas municipales y organismos provinciales en un mismo lugar.
Salta Hoy
07 / 10 / 2026
La Municipalidad de Salta realizará este sábado 10, una nueva jornada de “La Muni en tu Barrio”, una iniciativa que busca acercar la atención y los servicios a los vecinos de distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso a trámites, asesoramiento y prestaciones sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.
La actividad se desarrollará de 9 a 13, en la Escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en calle Cuba 969, en barrio El Milagro.
Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas y acceder a servicios vinculados a salud y bienestar, entre ellos:
– Médicos y vacunación.
– Ginecología.
– Odontología.
– Nutrición.
– Hemoterapia.
– Atención veterinaria.
También habrá espacios de Asesoramiento y Empleo, con diferentes profesionales:
– Abogados, con asesoramiento previsional, defensa del consumidor y familia.
– Contadores.
– Armado de CV.
– Simulador de entrevista laboral.
– Armado de notas.
– Cooperativas de trabajo.
A su vez, se podrán realizar diferentes trámites y consultas de servicios, entre ellos:
– Licencias de conducir.
– Registro Civil.
– Habilitaciones comerciales.
– Tribunal de Faltas.
– IPV.
– SAETA.
– Aguas del Norte.
– Ente Regulador.
– Discapacidad.
– Peluqueros.
La jornada contará además con un espacio de Atención y Acompañamiento, con la presencia de la Oficina de Violencia de Género.
De esta manera, “La Muni en tu Barrio” concentra distintas áreas y servicios en un solo lugar, con el objetivo de facilitar las gestiones de los vecinos y fortalecer la presencia municipal en los barrios.