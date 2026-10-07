Olimpíadas de Matemáticas Ñandú: Guillermina Romero representará a la Provincia

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, recibieron a Guillermina Romero junto a sus familiares para felicitarla por su clasificación a la instancia nacional de la 35ª Olimpíada Matemática Ñandú.

Guillermina es alumna de séptimo grado de la Escuela N° 4519 de Apolinario Saravia y es una de las cuatro estudiantes salteñas clasificadas para representar a la Provincia en el Certamen Nacional.

Su clasificación constituye un reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y compromiso con el aprendizaje, y también destaca el trabajo que se desarrolla en espacios educativos del interior provincial.

La estudiante se preparó además en el Club de Matemática de la Sala NIDO Municipal de Apolinario Saravia, un espacio que promueve el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en niños y adolescentes.

Durante el encuentro, Dib Ashur felicitó a Guillermina y a su familia y destacó el acompañamiento de los espacios educativos que contribuyeron a su preparación para esta instancia nacional.

El Certamen Nacional de la 35ª Olimpíada Matemática Ñandú se desarrollará del 20 al 23 de octubre de 2026 en la localidad de La Falda, Córdoba, donde Guillermina representará a Salta junto a estudiantes de todo el país.