Detectaron un desmonte irregular en barrio 14 de Mayo

La Municipalidad, en el marco de los recorridos preventivos que se realizan en distintos sectores de la ciudad con el personal de la Patrulla Ambiental y del Sistema de Emergencias 105, detectó un presunto desmonte irregular en inmediaciones del barrio 14 de Mayo.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes 6 de octubre cuando, durante un recorrido preventivo, vecinos informaron que desde hacía varios días se observaban tareas de desmonte y el ingreso y egreso de camiones con leña.

Ante esta situación, se desplazó el móvil 09, que observó un camión Mercedes Benz y a seis personas realizando tareas de desmonte con motosierras. Al solicitar la documentación correspondiente que habilitara los trabajos, se constató que los permisos presentados no se correspondían con las actividades que se estaban desarrollando en el lugar.

De inmediato, se dio intervención a la Patrulla Ambiental, que se hizo presente y procedió a labrar el acta de infracción correspondiente.

Asimismo, se articuló el procedimiento con la División Policía Rural y Ambiental, fortaleciendo el trabajo conjunto entre ambas áreas para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro preventivo del camión, que fue trasladado por personal de la Policía Rural y Ambiental hasta el predio ubicado en Villa María Esther. También fueron trasladados los elementos utilizados para las tareas de desmonte.

Desde la Municipalidad se destaca la importancia del trabajo coordinado entre la Patrulla Ambiental, el Sistema de Emergencias 105 y la División Policía Rural y Ambiental, así como la participación de los vecinos mediante sus denuncias, que permiten detectar situaciones que puedan afectar el ambiente y actuar de manera inmediata.

Los controles preventivos y las intervenciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad para prevenir desmontes, disposición irregular de residuos y otras acciones que atenten contra el patrimonio ambiental de Salta.