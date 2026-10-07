Vecinos de Ciudad del Milagro podrán participar de un nuevo descacharrado

El municipio realizará un nuevo operativo de descacharrado, en esta ocasión será en Ciudad del Milagro, zona norte de la ciudad. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Hasta la fecha se llevan retiradas 240 toneladas.

Las tareas se llevarán a cabo este jueves 8 en el horario de 8 a 12 hs, en el cuadrante comprendido por: avenida Héroes de la Patria, 17 de Junio, De la Libertad y Ejército Argentino. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.