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Se presentaron herramientas de información geográfica ante el Foro de Intendentes de Salta

La Infraestructura de Datos Espaciales de Salta (IDESA) continúa brindando apoyo a los gobiernos locales para organizar datos territoriales que permitan planificar obras, gestionar servicios y prevenir riesgos. El encuentro fue presidido por el titular del Foro, Marcelo Moisés, y contó con la participación de especialistas provinciales en la temáti.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización presentó la propuesta GEO-MUNICIPIOS ante el Foro de Intendentes de Salta, orientada a facilitar el uso de información geográfica en la gestión municipal.

La reunión fue encabezada por el presidente del Foro e intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés. La presentación estuvo a cargo de Matías Sant, subsecretario de Tecnología e Innovación, y Arturo Bales, coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales de Salta (IDESA)

Durante la exposición se presentaron las funciones del Geoportal IDESA, una plataforma provincial que permite consultar, visualizar y compartir información geográfica oficial. Esta herramienta reúne mapas y datos de distintos organismos para apoyar la planificación territorial.

La propuesta contempla acompañar a los municipios en la organización de información sobre loteos, expansión urbana, calles, infraestructura y cobertura de servicios. También permite abordar necesidades vinculadas con la prevención de riesgos, el patrimonio y el desarrollo turístico y productivo.

GEO-MUNICIPIOS propone que cada gobierno local identifique una prioridad concreta y designe un referente institucional para desarrollar un primer producto cartográfico. IDESA brindará capacitación y asistencia técnica, además de modelos y criterios comunes que faciliten el trabajo entre municipios.
 
Cada municipio aportará los antecedentes y el conocimiento de su territorio, validará los contenidos y mantendrá la información actualizada. La publicación de los resultados en el geoportal requerirá la autorización de las autoridades municipales.

Por último, también participó la Dirección General de Calidad de Atención y de los Servicios de la Provincia, encabezada por Paola de la Vega, junto a su equipo de trabajo. El organismo acompañó las gestiones y la articulación institucional con el Foro de Intendentes para la realización del encuentro, con énfasis en la claridad y organización de los datos para facilitar su uso en la gestión municipal.

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