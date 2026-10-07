Se presentaron herramientas de información geográfica ante el Foro de Intendentes de Salta

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización presentó la propuesta GEO-MUNICIPIOS ante el Foro de Intendentes de Salta, orientada a facilitar el uso de información geográfica en la gestión municipal.

La reunión fue encabezada por el presidente del Foro e intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés. La presentación estuvo a cargo de Matías Sant, subsecretario de Tecnología e Innovación, y Arturo Bales, coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales de Salta (IDESA)

Durante la exposición se presentaron las funciones del Geoportal IDESA, una plataforma provincial que permite consultar, visualizar y compartir información geográfica oficial. Esta herramienta reúne mapas y datos de distintos organismos para apoyar la planificación territorial.

La propuesta contempla acompañar a los municipios en la organización de información sobre loteos, expansión urbana, calles, infraestructura y cobertura de servicios. También permite abordar necesidades vinculadas con la prevención de riesgos, el patrimonio y el desarrollo turístico y productivo.

GEO-MUNICIPIOS propone que cada gobierno local identifique una prioridad concreta y designe un referente institucional para desarrollar un primer producto cartográfico. IDESA brindará capacitación y asistencia técnica, además de modelos y criterios comunes que faciliten el trabajo entre municipios.



Cada municipio aportará los antecedentes y el conocimiento de su territorio, validará los contenidos y mantendrá la información actualizada. La publicación de los resultados en el geoportal requerirá la autorización de las autoridades municipales.

Por último, también participó la Dirección General de Calidad de Atención y de los Servicios de la Provincia, encabezada por Paola de la Vega, junto a su equipo de trabajo. El organismo acompañó las gestiones y la articulación institucional con el Foro de Intendentes para la realización del encuentro, con énfasis en la claridad y organización de los datos para facilitar su uso en la gestión municipal.