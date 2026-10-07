Vuelven a poner en funcionamiento el “Hogar de Paso”

El municipio vuelve a poner en funcionamiento el “Hogar de Paso”, un espacio pensado para asistir de manera temporal a familias y personas en situación de vulnerabilidad social que deben trasladarse desde el interior o permanecer en la ciudad debido a tratamientos médicos prolongados o internaciones de algún familiar. También funcionará como punto seguro de la zona centro ante la eventualidad del “Super Niño”.

El lugar funcionará con un protocolo de ingreso adaptado para alojar al grupo familiar, con la coordinación y evaluación previa de los agentes y trabajadores sociales del municipio.

Al respecto, el subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, destacó el valor humano y la contención que brindará el espacio. Asimismo, recordó que en meses anteriores el dispositivo funcionó exitosamente como «Hogar de Noche», asitiendo a personas en situación de calle durante la temporada invernal.

«El hogar de paso va a ser un centro de atención de emergencias que no sólo habilitaremos como un punto seguro, sino que también atenderemos a personas del interior de la provincia que tengan un familiar internado y puedan acreditarlo», detalló.

«Hasta el mes pasado funcionó muy bien el Hogar de Noche, que tuvo una función específica asistiendo a personas en situación de calle. Durante esos meses, hemos puesto todas las herramientas a disposición para que puedan superar esa situación y seguiremos acompañándolos. Pero debemos también ocuparnos de otras problemáticas de la sociedad y prepararnos para otras circunstancias como el Super Niño», añadió el funcionario.

El dispositivo reabrirá sus puertas este lunes 12 de octubre en la sede de calle 20 de febrero 231, y funcionará durante las 24 hs. Quienes deseen conocer más y evacuar dudas sobre el funcionamiento de ingreso, podrán comunicarse al 3874815705.