Policía de Salta apartó de sus funciones a dos efectivos

Policía de Salta apartó preventivame y puso a disposición de la Justicia a dos efectivos policiales en el marco de una causa por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes. La medida administrativa se sustenta en el deber institucional de garantizar una investigación transparente para determinar la presunta vinculación con una organización narcocriminal y la responsabilidad de los uniformados en la causa.

El trabajo que venía llevando adelante la Dirección Macrotráfico bajo los lineamientos de la Fiscalía Penal de Embarcación, culminó esta madrugada con 14 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Embarcación.

Como resultado de los procedimientos, fueron demorados un Sargento Ayudante, un Sargento, seis mujeres y un hombre; algunos de ellos con antecedentes por causas similares, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Durante la ejecución de las medidas judiciales se secuestraron celulares, dispositivos informáticos, dinero en efectivo y dosis de cocaína y marihuana, además de otros elementos que serán incorporados a la causa.

El Ministerio de Seguridad dispuso la intervención de la Oficina General de Asuntos Internos, cuyos integrantes trabajan en forma paralela para determinar la presunta participación y eventual responsabilidad de los uniformados en los hechos investigados.

De esta manera, se ratifica la política impulsada por el Ministerio de Seguridad y la cúpula policial, orientada a la depuración permanente de la Institución y a garantizar que todo integrante investigado por hechos incompatibles con la función policial quede a disposición de la Justicia y de los organismos correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.