Se define el Torneo Municipal de Boxeo: llegan las semis y finales de la competencia
Habrá 23 peleas, que se llevarán a cabo este viernes 9 en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el Parque San Martín, a partir de las 15 hs. A las 10 de la mañana, será el pesaje que confirmará los cruces. La entrada es totalmente gratuita.
Deportes
07 / 10 / 2026
La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Deportes, realizará este viernes las semifinales y finales del Torneo Municipal de Boxeo, con un total de 23 peleas.
La competencia tendrá lugar en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el Parque San Martín, a partir de las 15. Previamente, a las 10, se realizará el pesaje de los competidores, instancia en la que se confirmarán los cruces.
Los ganadores de cada combate se consagrarán campeones del Torneo Municipal de Boxeo en sus respectivas categorías. La jornada será con entrada libre y gratuita
Desde la Agencia de Deportes se espera que los amigos y familiares de los boxeadores los acompañen en esta jornada, la cual promete ser una gran fiesta.
Con esta propuesta, la Municipalidad continúa promoviendo el deporte y generando espacios de formación y competencia para los jóvenes de la ciudad.