Central Norte: dejaron un pasacalles con una fuerte amenaza
Durante la madrugada apareció un cartel en las inmediaciones del club con un mensaje intimidatorio dirigido a la Comisión Directiva. El pasacalles fue retirado y la Policía investiga quién lo colocó.
Deportes
07 / 10 / 2026
Un nuevo episodio de violencia encendió la preocupación en Central Norte. Durante la madrugada de este miércoles colocaron un pasacalles en las afueras del club con un fuerte mensaje dirigido a la Comisión Directiva.
“Comisión Directiva Central: en el Nacional o ustedes en el hospital”, decía el cartel que apareció en inmediaciones de la institución azabache.
El pasacalles fue retirado posteriormente, aunque hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de colocarlo. La Policía investiga lo sucedido para intentar determinar el origen del mensaje y dar con sus autores.
Ultimas fechas
El conjunto azabache empató el pasado domingo ante Racing de Córdoba y dejó pasar una importante oportunidad para sumar de a tres. Después del empate del domingo, a Central Norte le quedarán cuatro fechas para cerrar el campeonato. El equipo salteño volverá a jugar como local frente a Ferro. Luego tendrá que visitar a Chaco For Ever, mientras que en la penúltima fecha recibirá a Acassuso, otro de los rivales directos en la lucha por la permanencia.
Finalmente, en la última jornada, el cuervo viajará para enfrentar a San Telmo.