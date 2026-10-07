Murió Piero a los 81 años: adiós a una de las grandes voces de la canción latinoamericana

Murió Piero De Benedictis, uno de los cantautores más reconocidos de la música popular argentina y latinoamericana. Tenía 81 años y, según informó La Nación, se encontraba internado desde hacía algunos días en el Hospital Italiano. Su fallecimiento se produjo durante la mañana de este miércoles 7 de octubre.

Su voz quedó asociada para siempre a canciones que atravesaron generaciones. “Mi viejo”, editada en 1969, se convirtió en su obra más popular y fue grabada posteriormente en cientos de versiones, mientras que temas como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie”, “Juan Boliche” y “Coplas de mi país” consolidaron su perfil como una de las figuras centrales de la canción social de los años 60 y 70.

Piero logró algo poco frecuente: sostener una enorme llegada popular tanto desde la balada sentimental como desde la canción de protesta. Su repertorio acompañó los años de fuerte conflictividad política de la Argentina y luego encontró una nueva audiencia con el regreso de la democracia, cuando volvió a ocupar un lugar destacado en la escena musical nacional.

De Italia a la Argentina

Su nombre completo era Piero Antonio Franco De Benedictis y había nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia. Llegó a la Argentina cuando tenía apenas tres años y aquí desarrolló prácticamente toda su carrera artística.

Comenzó cantando canciones melódicas en italiano y debutó en televisión en 1964. Cuatro años más tarde conoció al poeta José Tcherkaski, con quien conformó una sociedad creativa decisiva para su trayectoria.

De esa dupla surgió “Mi viejo”, publicada en 1969, una canción que se transformó en un clásico de la música en español y que terminó atravesando fronteras, generaciones y estilos.

“Mi viejo”, la canción que lo convirtió en un fenómeno popular

“Mi viejo” fue el tema que llevó a Piero a una popularidad masiva. La letra fue escrita por José Tcherkaski y la música correspondió a Piero, quien además realizó la interpretación que la convirtió en un éxito continental.

Con el paso de los años, la canción fue versionada en distintos países y estilos, y terminó consolidándose como uno de los grandes clásicos dedicados a la figura paterna dentro de la música popular latinoamericana.

Ese éxito, sin embargo, fue apenas una parte de una obra mucho más amplia.

Una voz de protesta y compromiso social

Durante los años 70, Piero se convirtió en una de las voces más identificadas con la canción de contenido social y político. Su repertorio abordó desigualdad, injusticia, pobreza, trabajo y derechos sociales, en una época en la que la canción de protesta tenía una presencia central en América Latina.

Canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie” y “Juan Boliche” se transformaron en emblemas de esa etapa.

Su compromiso político terminó teniendo consecuencias personales: durante la última dictadura militar argentina debió exiliarse y pasó un período fuera del país. La Fundación Konex señala que su carrera se interrumpió durante su exilio político en España.