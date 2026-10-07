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YPF producirá combustible sustentable para aviones

El proyecto transformará el complejo de San Lorenzo, inactivo desde 2017, para fabricar combustibles sostenibles destinados principalmente a la exportación.

Argentina

07 / 10 / 2026

 

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La petrolera de mayoría estatal YPF marcó un punto de inflexión en la industria energética local al confirmar que comenzará a fabricar en la Argentina el denominado Combustible de Aviación Sostenible (SAF), el insumo estrella que revoluciona el transporte aéreo global. 

A través de un comunicado oficial, la compañía anunció la firma de un contrato de compraventa a largo plazo con la multinacional francesa TotalEnergies, la cual adquirirá de forma anticipada la totalidad de la producción orientada a la exportación.

El acuerdo estratégico incluye además un derecho de preferencia en favor de la compañía sobre los volúmenes de producción remanentes.

El desarrollo estará a cargo de Santa Fe Bio, una alianza igualitaria entre YPF y Essential Energy. La iniciativa requerirá más de 400 millones de dólares para transformar el complejo de San Lorenzo en Santa Fe, inactivo desde 2017, y aprovechar su ubicación sobre la Hidrovía.

Se prevé una producción cercana a 170.000 toneladas anuales de combustible de aviación sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO).

El pacto con TotalEnergies minimiza también el riesgo financiero y facilita el acceso al project finance, además de posicionar al complejo para adherirse al RIGI.

El SAF disminuye hasta un 80% las emisiones aéreas frente a los combustibles fósiles. Ante la alta demanda externa por normativas ambientales, el complejo podría exportar por un valor anual estimado entre 300 y 1.000 millones de dólares.

Las obras se dividirán en dos etapas: una planta de pretratamiento con un 30% de avance actual y la biorrefinería final, cuyo inicio operativo se proyecta para fines de 2029.

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