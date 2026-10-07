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El Embajador de la República de Corea visitó la sede del Ministerio de Seguridad de Salta

En el marco de un encuentro protocolar las autoridades mantuvieron un diálogo sobre distintos aspectos de seguridad y acordaron mantener contactos permanentes de consulta e intercambio de experiencias. Para finalizar recorrieron las instalaciones del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, recibió al Embajador de la República de Corea en Argentina, SE Chong Hwa Lee y al Cónsul de la República de Corea, Moon Jae Kim quienes en visita oficial al interior del país se interiorizaron sobre distintos aspectos en materia de seguridad.

Durante el encuentro protocolar el ministro Avellaneda resaltó la importante labor que se desarrolla en la Puna salteña con la llegada de las inversiones en minería, marco en el cuál se despliegan recursos operativos y preventivos para garantizar la seguridad en la zona, teniendo en cuenta el aumento del tránsito vehicular y el incremento de operarios.

Remarcó que para ello se ha dispuesto incrementar la intervención de distintas Unidades Especiales de la Policía de la Provincia para efectuar controles en rutas, preservar el orden y desalentar la comisión de delitos.

El ministro Avellaneda subrayó la cooperación internacional que favorece estas acciones contribuyendo al fortalecimiento de las tareas logísticas e investigativas.

A su turno, el embajador Lee agradeció las atenciones recibidas en el marco de la visita protocolar y expuso sus inquietudes en relación con la seguridad de quienes trabajan en las empresas mineras, entre otros temas relacionados.

Posteriormente se realizó la entrega de presentes entre las autoridades para finalizar con una amplia recorrida al Centro de Coordinación Operativa, el Centro de Video Vigilancia y diferentes áreas del Sistema de Emergencias 9-1-1-.

Participaron del encuentro el jefe de Policía, Walter Toledo, Paul Cho director de ESG Posco Argentina, Patricio Cortez, Gerente de ESG Posco Argentina y el subsecretario del Sistema de Emergencias 9-1-1, Norberto Mastrandrea.

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