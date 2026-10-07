Carlos “Conejo” Martínez se entregó a la Justicia Federal tras permanecer prófugo

El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, se entregó este miércoles por la tarde en la Comisaría N° 4 del barrio Aeroparque de la ciudad de Orán y quedó a disposición de la Justicia Federal, luego de permanecer prófugo desde el operativo desplegado el sábado.

Martínez es investigado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Su detención había sido ordenada en el marco de una investigación que derivó en 32 allanamientos y 11 personas detenidas.

Imágenes: La 10 Digital