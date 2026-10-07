Asueto en el IPS por aniversario

La medida responde al traslado del asueto por su aniversario.

La farmacia de calle Belgrano tampoco abrirá sus puertas. Solo funcionará la Auditoría Médica Online de 8 a 18 horas.

El Centro Operativo atenderá urgencias las 24 horas al 0800 777 4777.

Las actividades administrativas habituales se reanudarán el próximo lunes.