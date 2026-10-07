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EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Asueto en el IPS por aniversario

El Instituto Provincial de Salud no atenderá al público este viernes 9 de octubre, en las dependencias de toda la provincia.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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La medida responde al traslado del asueto por su aniversario. 

La farmacia de calle Belgrano tampoco abrirá sus puertas. Solo funcionará la Auditoría Médica Online de 8 a 18 horas. 

El Centro Operativo atenderá urgencias las 24 horas al 0800 777 4777. 

Las actividades administrativas habituales se reanudarán el próximo lunes.

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