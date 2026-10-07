Asueto en el IPS por aniversario
El Instituto Provincial de Salud no atenderá al público este viernes 9 de octubre, en las dependencias de toda la provincia.
Salta Hoy
07 / 10 / 2026
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La medida responde al traslado del asueto por su aniversario.
La farmacia de calle Belgrano tampoco abrirá sus puertas. Solo funcionará la Auditoría Médica Online de 8 a 18 horas.
El Centro Operativo atenderá urgencias las 24 horas al 0800 777 4777.
Las actividades administrativas habituales se reanudarán el próximo lunes.