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Barrio Autódromo: Tres personas resultaron heridas en un choque múltiple

Ocurrió hoy a las 7:30 en la esquina de avenida Asunción y avenida Autódromo, cuando un camión se quedó sin frenos, se cruzó de carril y chocó contra una moto, una camioneta y dos automóviles. Dos de los heridos fueron hospitalizados.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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En diálogo con Radio Salta, la comisario Noelia Estrada, jefa de Prensa de la Policía, detalló que el camión circulaba por la avenida Asunción en sentido este-oeste, se cruzó de carril e impactó a los cuatro vehículos que esperaban el semáforo (dos automóviles, una camioneta y una motocicleta), para luego terminar sobre el frente de una carnicería.

Aunque los primeros informes hablaban de siete personas trasladadas, la policía aclaró que, tras asistir a todos los ocupantes en el lugar, el saldo final fue de tres personas lesionadas, de las cuales solo dos requirieron ser trasladadas al Hospital San Bernardo. 

Estrada informó que debido a la magnitud del hecho y la cantidad de vehículos involucrados, se requirió una fuerte intervención de distintas áreas de la policía.

El tránsito en la zona estuvo desviado mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos, mientras que el conductor del camión, que resultó ileso, permanece a disposición de las autoridades.

La comisario confirmó que los vehículos involucrados son un camión, un Chevrolet Spin (que trasladaba a cuatro personas hacia General Güemes) y un automóvil Peugeot.

Según los primeros informes, el siniestro habría sido provocado por una falla mecánica en el camión.

El chofer del camión resultó ileso.

En tanto un hombre mayor de edad (acompañante del camionero) fue derivado en código amarillo al Hospital San Bernardo con traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos.

El conductor del Peugeot también debió ser trasladado al Hospital San Bernardo.

Los ocupantes del Chevrolet Spin no sufrieron lesiones.

 

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