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Un clásico de la radio salteña.

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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Encontraron el cuerpo de un hombre en el barrio Leandro Alem

Ocurrió anoche en la zona sur de la ciudad y se trataría de una decisión personal.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

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La Unidad de Graves Atentados contra las Personas realizó las primeras pericias en el lugar, donde el cuerpo estaba suspendido del cuello.

La causa se investiga inicialmente como una posible muerte autoinfligida, aunque todo es materia de investigación. 

Se trata de un hombre de 27 años, quien según testigos era adicto a las drogas. 

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