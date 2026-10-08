Encontraron el cuerpo de un hombre en el barrio Leandro Alem
Ocurrió anoche en la zona sur de la ciudad y se trataría de una decisión personal.
Salta Hoy
08 / 10 / 2026
VER GALERÍA
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas realizó las primeras pericias en el lugar, donde el cuerpo estaba suspendido del cuello.
La causa se investiga inicialmente como una posible muerte autoinfligida, aunque todo es materia de investigación.
Se trata de un hombre de 27 años, quien según testigos era adicto a las drogas.