Fraude en Metán: Detuvieron a una joven por compras realizadas con una tarjeta extraviada
El 20 de septiembre, una persona extravió su tarjeta de crédito en la ciudad de Metán, en el sur de la provincia.
Salta Hoy
08 / 10 / 2026
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Luego recibió en su correo electrónico avisos de compras que no había realizado.
La investigación permitió identificar y detener a una joven de 18 años, imputada por defraudación.
En un allanamiento, la Policía secuestró prendas de vestir, calzado y bijouterie.
La causa penal sigue su curso y aún investigan si la chica participó del robo de la tarjeta.
El caso también reaviva el debate sobre los controles de identidad en comercios y la seguridad de las compras online.