Fraude en Metán: Detuvieron a una joven por compras realizadas con una tarjeta extraviada

Luego recibió en su correo electrónico avisos de compras que no había realizado.

La investigación permitió identificar y detener a una joven de 18 años, imputada por defraudación.

En un allanamiento, la Policía secuestró prendas de vestir, calzado y bijouterie.

La causa penal sigue su curso y aún investigan si la chica participó del robo de la tarjeta.

El caso también reaviva el debate sobre los controles de identidad en comercios y la seguridad de las compras online.



