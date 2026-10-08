 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Fraude en Metán: Detuvieron a una joven por compras realizadas con una tarjeta extraviada

El 20 de septiembre, una persona extravió su tarjeta de crédito en la ciudad de Metán, en el sur de la provincia.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Luego recibió en su correo electrónico avisos de compras que no había realizado. 

La investigación permitió identificar y detener a una joven de 18 años, imputada por defraudación. 

En un allanamiento, la Policía secuestró prendas de vestir, calzado y bijouterie. 

La causa penal sigue su curso y aún investigan si la chica participó del robo de la tarjeta. 

El caso también reaviva el debate sobre los controles de identidad en comercios y la seguridad de las compras online. 

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO