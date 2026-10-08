La bandera que hoy flamea en todos los edificios públicos fue propuesta en 1997 por alumnos de la Escuela Nicolás Avellaneda.

Su diseño y colores rinden homenaje a la historia, la gesta güemesiana y la geografía de la provincia.

Las 23 estrellas doradas que rodean el escudo central simbolizan cada uno de los departamentos que conforman la división territorial de la provincia

Romero recordó que el jurado deliberó durante todo el mes de enero en las viejas instalaciones de la Biblioteca Provincial "Victorino de la Plaza".

La profesora indicó que el jurado realizó pequeñas modificaciones en la propuesta de los alumnos.