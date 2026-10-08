Comenzó la XVI Feria del Libro Salta 2026 en el Café Literario de la Usina Cultural
Se realizó esta mañana el acto de apertura de la muestra que se extenderá hasta el lunes 12 de octubre.
Salta Hoy
08 / 10 / 2026
Escritores de más de 14 municipios y tres países forman parte de la muestra que está abierto al público desde hoy y hasta el lunes 12 próximo.
Será un lugar especial para compartir literatura, música, cine, gastronomía, periodismo, artes escénicas y nuevas tecnologías, dijo la ministra de Educación, Cristina Fiore.
Lucrecia Martel, Narda Lepes, Julieta Laso, Periodistán, Andrés Burgo, Alan Daitch, Silvia Schujer y Tomás Balmaceda serán parte de la programación especial del evento, que este año recibió 475 propuestas.
“Además habrá un buen lugar para los libros y la diversión de los más pequeños”, dijo Fiore.
La programación completa puede consultarse en su sitio oficial.