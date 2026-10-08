 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Comenzó la XVI Feria del Libro Salta 2026 en el Café Literario de la Usina Cultural

Se realizó esta mañana el acto de apertura de la muestra que se extenderá hasta el lunes 12 de octubre.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Escritores de más de 14 municipios y tres países forman parte de la muestra que está abierto al público desde hoy y hasta el lunes 12 próximo.

Será un lugar especial para compartir literatura, música, cine, gastronomía, periodismo, artes escénicas y nuevas tecnologías, dijo la ministra de Educación, Cristina Fiore.

Lucrecia Martel, Narda Lepes, Julieta Laso, Periodistán, Andrés Burgo, Alan Daitch, Silvia Schujer y Tomás Balmaceda serán parte de la programación especial del evento, que este año recibió 475 propuestas.

“Además habrá un buen lugar para los libros y la diversión de los más pequeños”, dijo Fiore.

La programación completa puede consultarse en su sitio oficial.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO