Comenzó la XVI Feria del Libro Salta 2026 en el Café Literario de la Usina Cultural

Escritores de más de 14 municipios y tres países forman parte de la muestra que está abierto al público desde hoy y hasta el lunes 12 próximo.

Será un lugar especial para compartir literatura, música, cine, gastronomía, periodismo, artes escénicas y nuevas tecnologías, dijo la ministra de Educación, Cristina Fiore.

Lucrecia Martel, Narda Lepes, Julieta Laso, Periodistán, Andrés Burgo, Alan Daitch, Silvia Schujer y Tomás Balmaceda serán parte de la programación especial del evento, que este año recibió 475 propuestas.

“Además habrá un buen lugar para los libros y la diversión de los más pequeños”, dijo Fiore.

La programación completa puede consultarse en su sitio oficial.