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Hallaron a una persona sin vida en un albergue transitorio

El hombre de 71 años fue encontrado muerto anoche cerca de las 23:00 en el establecimiento ubicado en avenida Asunción, de Barrio Autódromo, zona este de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

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La puerta de la habitación estaba cerrada con llave desde adentro y el cuerpo había sido visto en el piso desde una ventana. 

Dieron aviso a la Policía y luego intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. 

El dueño del lugar, amigo del hombre, le había ofrecido la habitación como refugio temporal. 

El médico legal confirmó que falleció de forma natural por un paro cardiorrespiratorio. 

El cuerpo no presentaba lesiones y los familiares confirmaron su identidad. 

 


 

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