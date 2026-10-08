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Violencia en Villa 20 de Junio: Un hombre fue apuñalado en la espalda durante una pelea

Detuvieron al presunto agresor. Investigan si estaban bajo los efectos de drogas.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

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A las 9:20 de hoy, dos hombres se enfrentaron en la esquina de la calle Juana Fowlis y avenida José de Gurruchaga, zona sudeste de la ciudad de Salta. 

Durante el enfrentamiento, uno de ellos recibió una puñalada en la espalda. 

El SAMEC lo trasladó en código rojo al Hospital San Bernardo, donde permanece con pronóstico reservado. 

Según una versión, la víctima habría recibido una amenaza previa para que no pasara por esa zona. 

El presunto agresor está detenido y se investiga si alguno de los involucrados estaba bajo los efectos de sustancias. 

La Justicia deberá determinar la calificación del hecho según la evolución de la víctima y las pericias médicas. 

 

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