Originarios cortan la Ruta Nacional 81 hace 10 días en el Chaco salteño

Los manifestantes llevan adelante una protesta que consiste en el corte total y de media calzada cada 20 minutos.

El cacique Julio Albornoz dialogó esta mañana con Radio Salta pidiendo una pronta respuesta de parte de las autoridades.

“El 12 de agosto pasado, estuvimos con la gente del Gobierno, y nos dijeron que nos iban a responder a nuestros pedidos, pero hasta ahora no pasa nada”, dijo Albornoz.

Y recordó que en el petitorio del 1 de agosto se incluye: acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo y la entrega de módulos alimentarios focalizados.

En la entrevista reclamó también por la falta de accionar de los funcionarios de la Secretaría de Pueblos Originarios.

“Varios están aquí cerca, en la zona Misión Chaqueña o en Carboncito. ¿Porque alguno de ellos no viene a preguntarnos qué nos pasa?”, se preguntó.

“Lamentablemente, para estar aquí, dejamos nuestra familia, nuestros hijos, ya no podemos hacer una changuita para tener algún sustento”, dijo el cacique.