Lanzaron la Liga Argentina Profesional de Béisbol

La liga disputará su temporada 2026-2027 a partir del 31 de octubre, con una duración de ocho semanas en su fase regular y los playoffs programados del 10 al 17 de enero de 2027.

Roberto Braccini, presidente Federación Argentina de Béisbol comentó que “Salta, es -históricamente- una de las plazas más importantes del béisbol argentino. De hecho, es la única localidad que tiene seis campos de juego hoy”.

“Esto posiciona a la provincia en un punto privilegiado, primero, por la infraestructura deportiva que tiene; segundo, porque además está en un lugar geográficamente estratégico, que es de fácil acceso para todos los países de Sudamérica”, remarcó Braccini.

“Los campeones de las ligas de diez países competirán aquí: es decir Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Nicaragua, Dominicana”, indicó el presidente.

En otra línea mencionó al salteño Exequiel Talevi, muy destacado en esta disciplina.

“El periodismo lo sabe, el Gobierno lo sabe y los clubes se sienten protagonistas, así que tienen todo como para que esto sea exitoso”, finalizó en la conferencia de prensa.