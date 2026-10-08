Salta es la provincia con mayor inversión vial en el proyecto de presupuesto nacional

“Nos hicimos cargo de 1.970 viviendas que estaban a medio hacer, de 19 Centros de Desarrollo Infantil, de 20 escuelas, algunas completas, como el caso de la Escuela Técnica la de Güemes, y otras remodelaciones”, enumeró Camacho.

El funcionario siguió con la enumeración de obras: “como la del primer puente Vaqueros, donde la provincia tuvo que hacer de agente financiero de esa obra, es decir, ir pagando los certificados para que la obra no se paralice”.

“Al mismo tiempo tuvimos que tomar la decisión de repavimentar la traza existente de la Ruta Nacional 34, entre Metán y Rosario de la Frontera porque era insostenible”, indicó.

“Al mismo tiempo la provincia tuvo que aportar dinero en términos de “pari passu”, esto es ayudar al Gobierno nacional a que sostenga la ejecución en el tramo 2 de la Ruta 51, de San Antonio de los Cobres hacia arriba”, indicó el funcionario.