 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta es la provincia con mayor inversión vial en el proyecto de presupuesto nacional

“Y eso es sólo una consecuencia de la planificación, la organización y la firma de convenios”, dijo el jefe de ministros, Sergio Camacho.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Nos hicimos cargo de 1.970 viviendas que estaban a medio hacer,  de 19 Centros de Desarrollo Infantil, de  20 escuelas, algunas completas, como el caso de la Escuela Técnica la de Güemes, y otras remodelaciones”, enumeró Camacho.

El funcionario siguió con la enumeración de obras: “como la del primer puente Vaqueros, donde la provincia tuvo que hacer de agente financiero de esa obra, es decir, ir pagando los certificados para que la obra no se paralice”.

“Al mismo tiempo tuvimos que tomar la decisión de repavimentar la traza existente de la Ruta Nacional 34, entre Metán y Rosario de la Frontera porque era insostenible”, indicó.

“Al mismo tiempo la provincia tuvo que aportar dinero en términos de “pari passu”, esto es ayudar al Gobierno nacional a que sostenga la ejecución en el tramo 2 de la Ruta 51, de San Antonio de los Cobres hacia arriba”, indicó el funcionario.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO