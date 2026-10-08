Salva Tu Piel: el municipio acompaña una nueva campaña de prevención del cáncer de piel

La Municipalidad de Salta acompañará una nueva edición de la campaña Salva Tu Piel, impulsada junto a La Roche-Posay para promover la prevención y concientización sobre el cáncer de piel.

Por tercera vez, la ciudad será sede de esta iniciativa que se desarrollará el 11 y 12 de octubre en Plaza Belgrano, donde tres profesionales médicos brindarán atención a vecinos que se acerquen al lugar. La atención se realizará en dos turnos: de 8 a 12 y de 16 a 20, durante ambas jornadas.

Cada médico atenderá hasta 30 personas por jornada, bajo la modalidad de orden de llegada, con el objetivo de facilitar el acceso a controles de lunares y, al mismo tiempo, brindar información sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la piel.

La campaña apunta a generar conciencia sobre la importancia de prestar atención a la salud de la piel y consultar ante cambios o lesiones que puedan requerir una evaluación profesional.

Con el acompañamiento de la Municipalidad, Salva Tu Piel vuelve a acercar a los vecinos una propuesta gratuita de prevención y concientización, promoviendo el acceso a controles y a información para el cuidado de la salud.

La acción se replicará el 28 y 26 de octubre en el Centro Integrador Comunitario de barrio Unión, en la zona norte de la ciudad.