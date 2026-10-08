Este viernes, el Señor y la Virgen del Milagro llegan al Mercado San Miguel
Las imágenes peregrinas de los santos patronos permanecerán en el predio de 20 de Febrero 37, de 9 a 13 horas, para que locatarios, sus familias y visitantes puedan acercarse. La visita será este viernes 9 de octubre.
Salta Hoy
08 / 10 / 2026
Este viernes 9 de octubre, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán el predio del Mercado San Miguel. De esta manera, locatarios, sus familias y visitantes podrán dar la bienvenida a las imágenes de los Santos Patronos desde las 9 de la mañana.
La organización está a cargo de la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM), en forma coordinada con la Hermandad del Milagro y los equipos del Arzobispado de Salta. Las imágenes arribarán al local ubicado en 20 de Febrero 37, transportadas en las camionetas del Arzobispado y escoltadas por personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.
Las imágenes permanecerán en el predio del mercado hasta las 13 del mismo viernes, por lo que se invita a los locatarios, sus familias y visitantes a pasar por el altar que se ubicará en un punto de fácil acceso para todos.