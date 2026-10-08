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Secuestran más de 5 mil dosis de droga en más de 100 procedimientos en Salta

La Dirección General de Drogas Peligrosas realizó 112 procedimientos en distintos puntos de la provincia. Como resultado, se secuestraron 5.277 dosis de marihuana y cocaína. En este marco, se destaca la importancia de los reportes ciudadanos realizados a través del sitio de Denuncias Web para aportar información.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

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La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó durante la última semana 112 procedimientos en distintas jurisdicciones de la provincia, en el marco de la lucha contra la comercialización de sustancias prohibidas.

Las intervenciones incluyeron controles preventivos en la vía pública, patrullajes y allanamientos vinculados a investigaciones por microtráfico de drogas.

Como resultado, se secuestraron 5277 dosis de marihuana y cocaína, evitando su comercialización y circulación en distintos sectores de la provincia. Además, seis personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el narcomenudeo.

Las actuaciones se originaron a partir de denuncias realizadas a través del sitio de Denuncias Web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otras intervenciones policiales que permitieron reunir información y avanzar con las investigaciones.

El Ministerio de Seguridad reafirma el compromiso de continuar desarrollando acciones preventivas y operativas contra el narcomenudeo en toda la provincia, destacando la importancia de los reportes realizados por la ciudadanía a través del sitio de Denuncias Web.

En todos los casos tomó intervención la Justicia, a través de las fiscalías competentes de cada jurisdicción.

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