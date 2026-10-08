Se retiraron 10 toneladas en el descacharrado de Ciudad del Milagro

Con nuevos operativos de descacharrado en distintos barrios, la Municipalidad continúa fortaleciendo las acciones de prevención del dengue y cuidado de la ciudad. La próxima semana, el jueves 15, el operativo será en Lamadrid y Mosconi.

En esta oportunidad, el trabajo se llevó adelante en la zona norte, más precisamente en Ciudad del Milagro, con la participación de equipos municipales y de distintas instituciones vinculadas a la prevención y el control de vectores.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “los equipos retiraron de la vía pública objetos en desuso que los vecinos depositaron fuera de sus domicilios, como recipientes, cacharros, colchones viejos y otros elementos que habitualmente no son levantados por el servicio de recolección de residuos”. Agregó que “esta vez logramos retirar 10 toneladas, sumando 250 desde el inicio de la gestión”.

El operativo se realiza de manera articulada con el Programa de Vectores de Salud Pública de la Nación, el Ejército Argentino, la Policía Comunitaria y los centros de salud, con el objetivo de acompañar a los vecinos en la eliminación de elementos que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.