Estados Unidos no atacará a Irán antes de las elecciones de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que no tiene planes de atacar a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato.

En un mensaje en Truth Social, Trump afirmó: “No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”. Añadió que su gobierno mantiene “conversaciones productivas” con Teherán y que su principal objetivo es evitar que Irán obtenga un arma nuclear, según informaron CNN y CBS News y reportó Noticias Argentinas.

El mandatario sostuvo además que, aunque Irán atraviesa “muy malas condiciones, tanto económicas como militares”, y pese a que el bloqueo se mantiene en pleno vigor y efecto, con el petróleo fluyendo en cantidades récord por el Estrecho de Ormuz, no habrá ataque antes de los comicios.

Trump destacó que “22 millones de barriles (fueron transportados por el Estrecho de Ormuz) solo anoche, sin que un solo barril proviniera de Irán ni se dirigiera a él”.

Tras sus declaraciones, el crudo Brent, de referencia internacional, llegó a los 105 dólares por barril —un aumento de aproximadamente el 4% respecto del cierre del miércoles— y luego retrocedió a 103 dólares por barril.

Las afirmaciones del presidente llegan después de que varios medios detallaran planes del gobierno para posibles nuevos ataques antes de las elecciones, que se celebrarán en 26 días.

Trump remarcó que planea mantener la presión económica sobre Irán, afirmando que el bloqueo de los puertos iraníes seguirá vigente. Durante meses, la administración priorizó el castigo económico por sobre las acciones militares, aunque, según expertos y analistas, esas medidas tuvieron poco efecto para forzar a las autoridades iraníes a negociar.

Estados Unidos impone sanciones contra 17 buques de la "flota en la sombra" de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones adicionales contra Irán que afectan a 17 buques que, según las autoridades, formaban parte de una flota clandestina utilizada por Irán para transportar petróleo por todo el mundo. Las autoridades concluyeron que estos buques habían eludido sanciones estadounidenses vigentes para trasladar millones de barriles de petróleo y otros productos petroquímicos hacia países del sur y el este de Asia.

“El Tesoro tiene como objetivo cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen, así como sus planes para evadir las sanciones y mover fondos”, dijo el departamento en su comunicado.

Según el mismo comunicado, la medida neutraliza de manera efectiva a la gran mayoría de la red de flotas clandestinas que aún conserva Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, añadió que el propósito es privar a Teherán de los fondos necesarios para librar la guerra en la región.

Las sanciones apuntan a 17 buques que, según se informa, transportaron millones de barriles de petróleo crudo iraní, junto con derivados del petróleo y petroquímicos, a mercados del sur y este de Asia.