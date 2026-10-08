Messi realizó una devolución de gentilezas con la dirigencia e hinchas del "Millonario", con un mensaje y su característico autógrafo estampado en la última camiseta que usó en su último partido con los colores del conjunto nacional; la misma quedó como exposición en el museo del equipo de Núñez.

Previo al partido contra Benín, que terminó en goleada por 3-0, Messi recibió algunos obsequios por parte de la dirigencia "Millonaria", comandada por su presidente Stefano Di Carlo, que le entregó en mano una plaqueta, el carnet de socio honorífico y una casaca de River con el nombre y número que representan al astro argentino.

El astro rosarino fue homenajeado por la dirigencia "millonaria", debido a que se retiró de la Selección argentina con un invicto de 23 victorias, 6 empates y sin derrotas en los 29 partidos disputados en el estadio El Monumental.

Además, en su discurso de despedida, Lionel brindó unas palabras que el hincha riverplatense recordará para siempre y con las que sacará pecho, ya que mencionó: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera", haciendo alusión al partido que Argentina le ganó a Panamá con un tanto del capitán, en lo que fue el reencuentro del plantel con la gente tras consagrarse en el Mundial de Qatar 2022.

El capitán y estrella que sigue brillando en el Inter Miami le puso punto final a su trayectoria con el conjunto nacional en la noche del pasado martes, en la denominada "Casa de la Selección".

En ese sentido, El Monumental se llenó de hinchas, amigos y familia para presenciar los últimos minutos del "10" vestido con la indumentaria celeste y blanca.