Boca va por la cima ante Instituto en Córdoba

Boca Juniors tendrá este viernes una prueba importante cuando visite a Instituto de Córdoba por la duodécima fecha de la Zona A del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19.30 en el estadio Juan Domingo Perón , el partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y tendrá a Yamil Possi a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena llega en un gran momento. Acumula 16 partidos sin conocer la derrota y continúa con posibilidad en todos los frentes que disputa: el Torneo Clausura, el Campeón de la Liga , La Copa Sudamericana y La Copa Argentina

En el campeonato local, Boca se ubica cuarto en la Zona A con 20 puntos. Una victoria en Córdoba le permitiría escalar, al menos de manera momentánea, hasta lo más alto de la tabla anual.

Para este compromiso, Arruabarrena analiza presentar un equipo con algunas modificaciones, teniendo en cuenta que apenas cuatro días después Boca deberá enfrentar a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Del otro lado estará Instituto, uno de los equipos que viene siendo protagonista en el Clausura. La Gloria lidera la Zona A con 25 puntos y también pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El equipo cordobés llega además con el ánimo en alto luego de golear 4-1 como visitante a Independiente en su última presentación.

El duelo tendrá así un condimento especial: Boca buscará aprovechar su buen presente para acercarse a la cima de la tabla anual, mientras que Instituto intentará defender su liderazgo en la zona y continuar firme en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.