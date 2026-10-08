Causa Vialidad: rechazaron el pedido de los Kirchner para frenar el decomiso

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Causa Vialidad: rechazaron el pedido de los Kirchner para frenar el decomiso

El fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2. 

Argentina

08 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó por inadmisibles dos recursos de casación presentados por Máximo y Florencia Kirchner y por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Las presentaciones buscaban revertir una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, que el pasado 14 de septiembre había desestimado los pedidos de reconsideración contra una resolución dictada el 26 de agosto.

Los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitaban frenar el procedimiento de ejecución sobre los bienes y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre el planteo relacionado con el decomiso.

En tanto, las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. objetaron la decisión de postergar su participación en el proceso judicial vinculado con los bienes que les pertenecen.

Sin embargo, los magistrados determinaron que los recursos no cumplían con los requisitos necesarios para ser tratados. Explicaron que la resolución impugnada no era definitiva, no impedía que el procedimiento continuara y tampoco se había demostrado la existencia de un perjuicio actual que no pudiera repararse posteriormente.

Además, el tribunal aclaró que los planteos presentados todavía no habían recibido una resolución definitiva, sino que su análisis había quedado pendiente y podría retomarse en una etapa posterior del proceso.

De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la continuidad del procedimiento para ejecutar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, cuyo monto actualizado ronda los 685.000 millones de pesos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO