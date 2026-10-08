Causa Vialidad: rechazaron el pedido de los Kirchner para frenar el decomiso

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó por inadmisibles dos recursos de casación presentados por Máximo y Florencia Kirchner y por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Las presentaciones buscaban revertir una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, que el pasado 14 de septiembre había desestimado los pedidos de reconsideración contra una resolución dictada el 26 de agosto.

Los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitaban frenar el procedimiento de ejecución sobre los bienes y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre el planteo relacionado con el decomiso.

En tanto, las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. objetaron la decisión de postergar su participación en el proceso judicial vinculado con los bienes que les pertenecen.

Sin embargo, los magistrados determinaron que los recursos no cumplían con los requisitos necesarios para ser tratados. Explicaron que la resolución impugnada no era definitiva, no impedía que el procedimiento continuara y tampoco se había demostrado la existencia de un perjuicio actual que no pudiera repararse posteriormente.

Además, el tribunal aclaró que los planteos presentados todavía no habían recibido una resolución definitiva, sino que su análisis había quedado pendiente y podría retomarse en una etapa posterior del proceso.

De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la continuidad del procedimiento para ejecutar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, cuyo monto actualizado ronda los 685.000 millones de pesos.