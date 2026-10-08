Se desarrollan en Salta las Olimpiadas Nacionales Deportivas de Médicos Veterinarios 2026

Organizadas por la Federación Veterinaria Argentina (FeVA) y el Colegio de Médicos Veterinarios de Salta, las XIX Olimpiadas Nacionales Veterinarias Deportivas fueron declaradas de Interés Provincial por el Gobierno de Salta (Decreto N° 362/26), y de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.

La inauguración oficial se realizó este miércoles 7 en el Micro Estadio Delmi, con la presencia del vicegobernador Antonio Marocco, quien transmitió a los integrantes de las nueve delegaciones presentes el saludo del gobernador Gustavo Sáenz, y destacó el acompañamiento del Gobierno de Salta al deporte, acción que calificó como una "política de Estado". Recordó al respecto el reciente lanzamiento de la segunda etapa del Plan Meta, que busca promover el deporte como herramienta de transformación social, contención e inclusión en toda la provincia.

El Vicegobernador salteño valoró también el servicio que los profesionales veterinarios realizan a la sociedad. Luego de sus palabras, el médico veterinario Walter Chihan, perteneciente a la delegación local, encendió la antorcha olímpica, dando así inicio a la competición.

Las Olimpiadas Nacionales Deportivas de Médicos Veterinarios se realizan desde el año 2006 en distintas provincias del país. Para participar de la 19° edición que se lleva a cabo en Salta, llegaron delegaciones del Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Tucumán, Rosario, Santa Fe y Misiones.

Los participantes competirán en fútbol, vóley, pádel, básquet, truco, ajedrez, sapo y atletismo.

Participaron del acto, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; los concejales José García y Luis Arias; el presidente de FeVA, Federico Beger; el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Salta, Federico Murga; Veteranos de Guerra y Héroes de Malvinas, entre otros.