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El consumo masivo cayó en todo el país

Un informe asegura que ninguna de las 24 provincias recuperó los niveles de 2023.

Argentina

08 / 10 / 2026

 

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Un informe reveló una caída en las 24 provincias del país y ninguna recuperó los niveles que existían en 2023.

El estudio, realizado por la Fundación Encuentro, puntualizó que "es más profunda en el NEA y el NOA" y subrayó que "el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja".

Adjudicó la situación al peso "el aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad".

"Las ventas en supermercados de enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7,0% por debajo de 2025 en el total del país", detalló el informe.

Las regiones más bajas

A su vez, precisó: "Las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas".

Entre las provincias, la distancia va de Formosa, que vende 39,3% menos que 2023, a Neuquén, con una baja de 3,1%.

El informe señala que el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones con variaciones que van de una caída de 2,1% a suba de 3,7%.

Frente a los precios regulados (tarifas, combustibles, transporte, salud prepaga y educación), en cambio, su poder de compra cayó entre 27,5% y 38,3%. El trabajo marca que “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”.

Como ejemplo utiliza el precio de la garrafa: En el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, la garrafa de 10 kg aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a 276,0% del IPC regional.

Con este salto, un salario privado registrado promedio de la región pasó de comprar 91 garrafas a comprar 69.

Por otra parte, señaló que el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo crecieron Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta.

Los mayores caídas porcentuales se registaron en Santa Cruz (16,4%), Tierra del Fuego Tierra del Fuego (15,6%) y Catamarca (12,3%), mientras que Buenos Aires concentró la mayor pérdida en volumen, con 79 mil puestos.

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