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Acusaron a un profesor por acoso a cuatro alumnas menores de edad

Cuatro estudiantes denunciaron acercamientos físicos e interacciones a través de redes sociales que les generaron incomodidad. Entre los hechos investigados se encuentran contactos físicos, solicitudes en redes sociales y la entrega de un número telefónico a una de las alumnas.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

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El auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Marcos Bravo, interviene en la investigación seguida contra un profesor de Matemáticas de 50 años, por presuntas conductas de connotación sexual hacia cuatro alumnas menores de edad, encuadradas provisionalmente en la contravención de acoso callejero, prevista en el artículo 115 del Código Contravencional de Salta.

La investigación se inició en mayo pasado, a partir de la denuncia presentada por la directora de un establecimiento educativo, luego de que las estudiantes comunicaran a una docente distintas situaciones que les habían generado incomodidad.

Según las actuaciones, durante marzo de este año el profesor habría desplegado conductas de acercamiento físico e interacciones a través de redes sociales hacia las alumnas.

En uno de los casos, el docente habría tomado de la cintura a una estudiante y comenzado a seguirla en Instagram. A otra alumna le habría escrito su número de teléfono en una hoja de trabajo, manifestándole que esperaba recibir un mensaje suyo y realizando gestos para que se acercara a abrazarlo.

Respecto de las otras dos estudiantes, se investigan solicitudes de contacto e interacciones mediante TikTok e Instagram.

Las alumnas relataron lo sucedido a una profesora, quien puso la situación en conocimiento de las autoridades del establecimiento. Posteriormente, la directora formalizó la denuncia que dio origen a las actuaciones.

Durante la investigación se incorporaron declaraciones de las estudiantes, testimonios de docentes y familiares, registros fotográficos y documentación vinculada con las interacciones denunciadas.

El auxiliar fiscal Marcos Bravo considera que los elementos reunidos permiten sostener provisionalmente que las conductas atribuidas al docente, tanto físicas como a través de medios digitales, habrían afectado la integridad psicológica de las estudiantes y generado un ambiente ofensivo para ellas.

Los hechos fueron encuadrados en la contravención de acoso callejero, en concurso real, conforme al artículo 115 del Código Contravencional de Salta.

La causa continúa su trámite en el ámbito de UFICON, encontrándose pendiente la presentación de la acusación ante la Oficina Judicial.

Con el fin de preservar la identidad de las cuatro adolescentes, evitar su revictimización y resguardar su integridad, la Fiscalía mantendrá bajo reserva, por el momento, los datos que permitan identificar a las víctimas y al establecimiento educativo al que concurren.

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