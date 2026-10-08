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El nuevo posteo de Messi tras su retiro de la Selección: "Gracias Argentina"

Tras 21 años inolvidables, el capitán argentino finalizó su ciclo con la camiseta albiceleste.

Deportes

08 / 10 / 2026

 

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Lionel Messi compartió un nuevo posteo en Instagram luego de su despedida en la Selección argentina, que fue este martes tras la goleada 3-0 ante Benín.

"Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina", fue el mensaje de Messi que estuvo acompañado por una imagen en la que sostiene la camiseta de la Selección tal como lo hizo en aquel icónico festejo contra el Real Madrid en el 2017 mientras jugaba para el Barcelona.

El capitán argentino viene de ser el protagonista de una noche emotiva, cuando disputó su último partido con la camiseta de Argentina e incluso se dio el gusto de anotar su gol número 126 con la Selección con una buena ejecución cruzada de penal.

Este miércoles Messi también posteó un sentido mensaje en Instagram, donde reconoció que fue un "camino increíble" y hasta se acordó de Diego Maradona.

La respuesta más destacada en aquella publicación fue la de Cristiano Ronaldo, quien lo felicitó por su "historia que quedará para siempre".

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