La riqueza turística y cultural de Salta se presentará en la ExpoJuy

En el marco de la 16° edición de la ExpoJuy, Salta tendrá una destacada participación institucional para consolidar su posicionamiento como uno de los principales destinos del país. El evento se desarrollará del 9 al 12 de octubre, de 15 a 00 horas, en el predio de la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

Quienes visiten los stands B2 y B3 podrán realizar un recorrido sensorial por la diversidad geográfica y patrimonial de la provincia, con juegos y activaciones interactivas que permitirán conocer de cerca las experiencias únicas que ofrecen sus siete regiones turísticas, desde los coloridos Valles hasta los imponentes paisajes de la Puna.

Además, el espacio contará con una atractiva agenda cultural con exhibiciones de danza y espectáculos de folclore en vivo, que acercarán la identidad, la tradición y la hospitalidad salteña a todos los asistentes.

Organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, la ExpoJuy es también una plataforma clave para el sector productivo, con rondas de negocios, charlas y exhibiciones vinculadas a la industria, la agricultura, la minería, y el turismo, que generan importantes oportunidades de intercambio y desarrollo para toda la zona.