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Este viernes no habrá atención al público en las dependencias del IPS

Será por el traslado del asueto correspondiente al aniversario de la obra social provincial. Ese día sólo estará disponible el servicio de Auditoría Médica Online, en el horario de 8 a 18.

Salta Hoy

08 / 10 / 2026

 

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Este viernes 9 de octubre no habrá atención al público en las dependencias del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), tanto en la capital como en el interior de la provincia.

La farmacia de la obra social, ubicada en Belgrano 944, también permanecerá cerrada ese día.

La medida obedece al traslado del asueto por el aniversario de la creación del organismo, correspondiente al 6 de octubre.

Durante esa jornada, sólo estará disponible el servicio de Auditoría Médica Online, que funcionará de 8 a 18, para atender los requerimientos correspondientes a ese servicio.

Los afiliados que requieran asistencia ante una situación de urgencia o emergencia podrán comunicarse con el Centro Operativo del IPS, que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

El contacto se realiza a través de la línea gratuita 0800-777-4777.

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