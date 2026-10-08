Sáenz participó en la inauguración del nuevo edificio del Ministerio Público

El gobernador Gustavo Sáenz participó esta tarde de la inauguración del Edificio Malvinas Argentinas – Anexo IV del Ministerio Público de la Provincia de Salta, una nueva sede que reúne dependencias administrativas, técnicas y operativas de la institución, además de contar con espacios destinados a la formación y capacitación. Además, se habilitó el Salón Auditórium Dra. Mirta Lapad de la Escuela del Ministerio Público, que lleva el nombre de la ex Asesora General de Incapaces de la Provincia, fallecida en mayo de este año.

“Este edificio lleva el coraje de Malvinas y la huella de Mirta Lapad”, manifestó Sáenz durante el acto de inauguración.

El mandatario también destacó la carga simbólica del nuevo edificio, que lleva el nombre Malvinas Argentinas. “Siempre es un orgullo y una emoción muy grande cuando vemos un edificio, una plaza o una calle que recuerda a nuestras queridas Islas Malvinas y, sobre todo, a aquellos que dejaron su vida por la Patria. Tenemos que seguir manteniendo esa llama encendida, cada vez con más fuerza”, expresó, a la vez que realizó un agradecimiento especial a los veteranos y a las familias presentes.

“Es un orgullo inaugurar este nuevo edificio y que lleve ese nombre es una noble responsabilidad para quienes trabajan aquí adentro, porque tiene su historia y su lucha. Acá tiene que haber coraje, esfuerzo y valentía, todo lo que pusieron aquellos que tuvieron el honor de pelear por su Patria”, afirmó Sáenz.

Finalmente, el mandatario brindó un emotivo homenaje a la ex Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, cuyo nombre lleva el nuevo Salón Auditórium. “Tuve el honor de conocerla, estudiamos juntos. Sé de su sacrificio y su lucha para que este edificio sea una realidad. Hasta los últimos momentos de su vida, su preocupación fue su equipo y su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de trascender, de dejar huellas y no pasar desapercibidos. En ese salón va a estar la historia de Mirta, que trasciende en la memoria de todos los que tuvimos el honor de conocerla”, concluyó.

El acto se realizó en Ciudad Judicial y estuvo encabezado por la presidenta del Colegio de Gobierno y Defensora General de la Provincia, Ada Guillermina Zunino.

El nuevo edificio

La nueva infraestructura cuenta con 2.651 metros cuadrados, distribuidos en subsuelo, planta baja y primer piso. Allí funcionan la Secretaría de Despacho; las Direcciones de Administración, Obras y Mantenimiento, Personal e Informática; la Escuela del Ministerio Público; Taller, Auditoría de Gestión y Movilidad; además de los depósitos de Patrimonio y Economato y el Pañol de Obras y Mantenimiento.

La presidenta del Colegio de Gobierno y Defensora General de la Provincia, Ada Zunino, destacó que la nueva sede Malvinas Argentinas constituye “un hito institucional y un acto de profunda justicia histórica”. Señaló que será el sostén desde donde se planifica y garantiza el funcionamiento de cada área del Ministerio en todo el territorio y que llevar ese nombre “nos exige gestionar con máxima responsabilidad y transparencia.

Este espacio también es de nuestros veteranos, es un testimonio vivo de que no olvidamos y de que su ejemplo de valentía debe guiar nuestra labor diaria”.

Asimismo, remarcó que la obra es fruto de un trabajo colectivo impulsado por la Dra. Mirta Lapad y quienes la precedieron en el cargo. “Esta sede no habría sido posible sin la visión, el respaldo constante y la decisión política del señor Gobernador de transformar las ideas en un hecho concreto que fortalece la institucionalidad”, concluyó.

Durante la ceremonia se destacó que la concentración de estas dependencias en una misma sede permitirá favorecer la articulación entre las distintas áreas y optimizar las condiciones para el desarrollo de las tareas institucionales. El proyecto contempla, además, una futura ampliación de 1.740 metros cuadrados, destinada a acompañar las necesidades de crecimiento del Ministerio Público.

Salón Auditórium Dra. Mirta Lapad

El Salón Auditórium Dra. Mirta Lapad de la Escuela del Ministerio Público lleva el nombre de la ex Asesora General de Incapaces de la Provincia, fallecida en mayo de este año en reconocimiento a su trayectoria.

Mirta Lapad se desempeñó desde 2006 como Asesora General de Incapaces, integrando el Colegio de Gobierno del Ministerio Público de la Provincia de Salta. Previamente, fue Secretaria de Niñez y Familia, entre 2003 y 2006, y Convencional Constituyente en las reformas constitucionales de 1998 y 2003, además de desempeñar otras funciones vinculadas con su trayectoria jurídica y su compromiso con la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables.

La denominación del auditórium constituye un reconocimiento a su trayectoria y permitirá mantener presente su nombre en un espacio destinado al conocimiento, la formación y el fortalecimiento institucional.

El nuevo auditorio, con capacidad para 90 personas, estará destinado a jornadas académicas, actividades de formación y capacitación y encuentros institucionales.

Participaron del acto de inauguración el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella; el asesor general de Incapaces, Gaspar Solá Usandivaras; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales; el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Javier Mónico; legisladores provinciales, jueces de Corte, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal, autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia, veteranos de Malvinas, familiares de Mirta Lapad Paz, magistrados e invitados especiales.