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Rescatan a un hombre de 75 años que vivía en situación de abandono con 15 perros

La secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban, informó que el operativo se realizó esta mañana en una vivienda ubicada en la zona de Córdoba al 1500, en inmediaciones de Gabino Blanco, de barrio Don Ceferino.

Salta Hoy

09 / 10 / 2026

 

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Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales acudió a su domicilio tras la alerta.

La persona fue trasladada a un centro hospitalario para lograr su estabilización médica.

En la vivienda se registraron unos 15 perros en malas condiciones de salud.

El área de Bienestar Animal de la municipalidad intervino para solucionar la situación de las mascotas.

La funcionaria recordó la línea 148 opción 2 para denunciar maltrato o abandono de personas.

Luego del operativo informado por la Secretaria de Personas Mayores, Fabián uno de los vecinos que venía asistiendo al hombre, contó que durante los últimos días su estado se había agravado y que ya no podía mantenerse de pie.

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