Rescatan a un hombre de 75 años que vivía en situación de abandono con 15 perros

Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales acudió a su domicilio tras la alerta.

La persona fue trasladada a un centro hospitalario para lograr su estabilización médica.

En la vivienda se registraron unos 15 perros en malas condiciones de salud.

El área de Bienestar Animal de la municipalidad intervino para solucionar la situación de las mascotas.

La funcionaria recordó la línea 148 opción 2 para denunciar maltrato o abandono de personas.

Luego del operativo informado por la Secretaria de Personas Mayores, Fabián uno de los vecinos que venía asistiendo al hombre, contó que durante los últimos días su estado se había agravado y que ya no podía mantenerse de pie.