Dos colectivos de SAETA chocaron esta mañana en Av. Hipólito Yrigoyen y Reconquista

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Según los primeros datos, el colectivo 8A impactó desde atrás al 3E.

Ambas unidades sufrieron daños materiales, y el 3E fue el más afectado.

En principio, no se registraron personas heridas entre los pasajeros.

Personal municipal de Tránsito intervino y los usuarios continuaron su viaje en otros colectivos.



