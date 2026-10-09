Dos colectivos de SAETA chocaron esta mañana en Av. Hipólito Yrigoyen y Reconquista
El accidente involucró a unidades de las líneas 3E y 8A, y no hubo mayores inconvenientes.
Salta Hoy
09 / 10 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Según los primeros datos, el colectivo 8A impactó desde atrás al 3E.
Ambas unidades sufrieron daños materiales, y el 3E fue el más afectado.
En principio, no se registraron personas heridas entre los pasajeros.
Personal municipal de Tránsito intervino y los usuarios continuaron su viaje en otros colectivos.