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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Dos colectivos de SAETA chocaron esta mañana en Av. Hipólito Yrigoyen y Reconquista

El accidente involucró a unidades de las líneas 3E y 8A, y no hubo mayores inconvenientes.

Salta Hoy

09 / 10 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Según los primeros datos, el colectivo 8A impactó desde atrás al 3E. 

Ambas unidades sufrieron daños materiales, y el 3E fue el más afectado. 

En principio, no se registraron personas heridas entre los pasajeros. 

Personal municipal de Tránsito intervino y los usuarios continuaron su viaje en otros colectivos.


 

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