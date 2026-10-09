“Mi hija no está nombrada”: Mazzone respondió por la “escuela fantasma”

Fernando Mazzone, secretario general del Asociación Docente Provincial, confirmó el paro previsto para los días 20, 21 y 22 de octubre.

El dirigente explicó que la medida responde al incumplimiento de distintos reclamos salariales, administrativos y pedagógicos presentados por el gremio.

Mazzone también cuestionó la situación institucional de SITEPSA y preguntó públicamente por su conducción. “Quiero saber dónde está la secretaria general, que no aparece”, expresó.

En el mismo descargo, respondió a las acusaciones relacionadas con la denominada “escuela fantasma” y negó que su hija haya sido nombrada en esa institución.

Ademas, explicó que los jardines de la ADP surgieron de un convenio mediante el cual el gremio aporta la infraestructura y el Gobierno provincial designa a los docentes.

Según indicó, en Salta no se crean nuevos cargos docentes desde el año 2000. Por ese motivo, Educación transfiere cargos de escuelas que perdieron matrícula para cubrir vacantes en otros establecimientos.

Finalmente, Mazzone desafió a quienes lo acusaron a demostrar ante la Justicia que él o su hija fueron designados en la institución investigada.

Señaló que su hija es psicóloga y está inscripta en la Junta de Calificaciones, pero insistió en que actualmente no ocupa el cargo que le atribuyen.