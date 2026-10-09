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La Provincia terminará la pavimentación de la ruta nacional 40 entre Molinos y Seclantás

Lo anunció el gobernador Gustavo Sáenz y afirmó que los trabajos serán financiados con recursos propios.

Salta Hoy

09 / 10 / 2026

 

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Los trabajos se reactivarán en casi 17 kilómetros del tramo. 

La obra tenía un avance del 75% cuando quedó paralizada, y ahora la provincia financiará los trabajos con recursos propios. 

La pavimentación mejorará la conectividad y la seguridad vial en los Valles Calchaquíes. 

También beneficiará a productores y al turismo de la región.
 

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