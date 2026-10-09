La Provincia terminará la pavimentación de la ruta nacional 40 entre Molinos y Seclantás

Los trabajos se reactivarán en casi 17 kilómetros del tramo.

La obra tenía un avance del 75% cuando quedó paralizada, y ahora la provincia financiará los trabajos con recursos propios.

La pavimentación mejorará la conectividad y la seguridad vial en los Valles Calchaquíes.

También beneficiará a productores y al turismo de la región.

