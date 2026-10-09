“La ansiedad, la depresión y los consumos aparecen a edades cada vez más tempranas”

El licenciado Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, señaló que comenzaron a detectarse episodios de ansiedad, decaimiento anímico y consumos en edades más tempranas.

El funcionario pidió además terminar con los prejuicios hacia las personas que atraviesan problemas de salud mental.

Teruel explicó que una persona diagnosticada y acompañada mediante un tratamiento no es necesariamente peligrosa ni está imposibilitada para convivir con los demás.

Rosario Justo, coordinadora general del área, analizó el papel que ocupan internet y las redes sociales en la vida de niños y adolescentes.

La profesional remarcó que los jóvenes acceden por esos medios a información sobre temas difíciles, como el acoso y el suicidio.

Finalmente, Justo explicó que algunos cambios en el comportamiento pueden advertir que una persona está atravesando un momento difícil.

Mencionó señales como el aislamiento, el silencio, los cambios en la apariencia o una mayor dependencia del teléfono.