“La ansiedad, la depresión y los consumos aparecen a edades cada vez más tempranas”
En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado 10 de octubre, especialistas advirtieron sobre el aumento de distintos padecimientos entre niños y adolescentes.
Salta Hoy
09 / 10 / 2026
El licenciado Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, señaló que comenzaron a detectarse episodios de ansiedad, decaimiento anímico y consumos en edades más tempranas.
El funcionario pidió además terminar con los prejuicios hacia las personas que atraviesan problemas de salud mental.
Teruel explicó que una persona diagnosticada y acompañada mediante un tratamiento no es necesariamente peligrosa ni está imposibilitada para convivir con los demás.
Rosario Justo, coordinadora general del área, analizó el papel que ocupan internet y las redes sociales en la vida de niños y adolescentes.
La profesional remarcó que los jóvenes acceden por esos medios a información sobre temas difíciles, como el acoso y el suicidio.
Finalmente, Justo explicó que algunos cambios en el comportamiento pueden advertir que una persona está atravesando un momento difícil.
Mencionó señales como el aislamiento, el silencio, los cambios en la apariencia o una mayor dependencia del teléfono.