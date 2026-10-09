“El 95% del presupuesto de la UNSa está destinado al pago de salarios”

El contador explicó que la Justicia declaró inconstitucional el decreto que suspendió la aplicación de la norma. Sin embargo, señaló que la apelación presentada por el Gobierno Nacional tiene efectos suspensivos.

Al referirse a la situación de la UNSa, el rector informó que la institución comenzó el año con un presupuesto cercano a los 68 mil millones de pesos, que posteriormente fue ampliado hasta alcanzar aproximadamente los 74 mil millones.

El rector señaló también que más del 90% de los recursos de la UNSa provienen del Estado Nacional y que los ingresos generados por la institución representan una porción reducida de su presupuesto.

Para obtener fondos adicionales, la Universidad trabaja en convenios con empresas y en una nueva regulación para los servicios que prestan sus laboratorios e institutos.