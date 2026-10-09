De la tragedia a la solidaridad: Ablación de órganos y un caso que apunta a homicidio
El donante fue un hombre de 40 años cuya familia autorizó la donación tras confirmarse la muerte cerebral.
Salta Hoy
09 / 10 / 2026
Esta mañana el operativo movilizó ambulancias y policías por avenida Tavella cerca de las 8.30, camino al aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
El hígado y un riñón fueron trasladados a La Plata, mientras que las córneas serán destinadas a pacientes salteños.
El hombre había sido atropellado el sábado a las 4.30 de la madrugada en O’Higgins y Pedernera, y sufrió traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.
Según sus familiares, el conductor, que era conocido de la víctima, está prófugo y afirman que hubo una discusión antes del hecho.
La calificación legal del caso podría cambiar a medida que avance la investigación.
En principio se trataría de muerte sobreviniente, pero pasaría a homicidio culposo o doloso.