 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

De la tragedia a la solidaridad: Ablación de órganos y un caso que apunta a homicidio

El donante fue un hombre de 40 años cuya familia autorizó la donación tras confirmarse la muerte cerebral.  

Salta Hoy

09 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Esta mañana el operativo movilizó ambulancias y policías por avenida Tavella cerca de las 8.30, camino al aeropuerto Martín Miguel de Güemes. 

El hígado y un riñón fueron trasladados a La Plata, mientras que las córneas serán destinadas a pacientes salteños.  

El hombre había sido atropellado el sábado a las 4.30 de la madrugada en O’Higgins y Pedernera, y sufrió traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos. 

Según sus familiares, el conductor, que era conocido de la víctima, está prófugo y afirman que hubo una discusión antes del hecho.  

La calificación legal del caso podría cambiar a medida que avance la investigación. 

En principio se trataría de muerte sobreviniente, pero pasaría a homicidio culposo o doloso.

 

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO