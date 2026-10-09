De la tragedia a la solidaridad: Ablación de órganos y un caso que apunta a homicidio

Esta mañana el operativo movilizó ambulancias y policías por avenida Tavella cerca de las 8.30, camino al aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

El hígado y un riñón fueron trasladados a La Plata, mientras que las córneas serán destinadas a pacientes salteños.

El hombre había sido atropellado el sábado a las 4.30 de la madrugada en O’Higgins y Pedernera, y sufrió traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Según sus familiares, el conductor, que era conocido de la víctima, está prófugo y afirman que hubo una discusión antes del hecho.

La calificación legal del caso podría cambiar a medida que avance la investigación.

En principio se trataría de muerte sobreviniente, pero pasaría a homicidio culposo o doloso.