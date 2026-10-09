Las imágenes peregrinas del Milagro visitan hoy el Mercado San Miguel

El traslado de las sagradas imágenes del Señor y la Virgen del Milagro contó con la escolta de personal de tránsito y para recibir a los santos patronos prepararon un altar central en el mercado.

La jornada religiosa es organizada por el Arzobispado, la Unidad de Administración de Mercados Municipales y la Hermandad del Milagro.