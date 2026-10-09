Las imágenes peregrinas del Milagro visitan hoy el Mercado San Miguel
La actividad se desarrolla en el predio ubicado en calle 20 de Febrero 37. Hasta las 13:00 podrán acercarse el público y los puesteros.
Salta Hoy
09 / 10 / 2026
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El traslado de las sagradas imágenes del Señor y la Virgen del Milagro contó con la escolta de personal de tránsito y para recibir a los santos patronos prepararon un altar central en el mercado.
La jornada religiosa es organizada por el Arzobispado, la Unidad de Administración de Mercados Municipales y la Hermandad del Milagro.