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Caos en avenida Paraguay por el choque entre una ambulancia y una motocicleta

El accidente ocurrió esta mañana cerca de las 8:20 en la avenida Paraguay, a la altura de la rotonda de acceso a Villa Palacios.

Salta Hoy

09 / 10 / 2026

 

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La ambulancia de Paramedic trasladaba a una mujer en código rojo, quien fue derivada a otra unidad y está fuera de peligro por el siniestro vial. 

El motociclista sufrió lesiones y fue trasladado en código amarillo al Hospital San Bernardo. 

El test de alcoholemia al chofer de la ambulancia dio negativo, en tanto que al motociclista se le realizará el examen en el hospital. 

La Policía analiza las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el choque y verificar si la ambulancia tenía activadas las sirenas y balizas, informó la suboficial Myrian Castillo, jefa de la División Educación Vial de la Policía.

El tránsito en la zona presenta demoras y desvíos por la colectora, mientras Criminalística realiza las pericias.

 

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